Sbircialanotizia.it - Crystalweed su X: “il CBD in Italia è legale e non ha effetti psicotropi”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Milano, 14/02/2025 - “Il CBD èin?” “Posso acquistare CBD online senza rischi?” Non è raro trovare queste domande tra gli utenti online.ha deciso di togliere ogni dubbio con un post su X, spiegando nel dettaglio che: sì, il CBD è completamenteindal 2016. Non bisogna confondersi con .L'articolosu X: “il CBD ine non ha” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.