Terzotemponapoli.com - Cruciani, Toma e Buso a Stile TV su Lazio-Napoli, il Var e Conte

Leggi su Terzotemponapoli.com

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe, giornalista“E’ evidente che sulla questione del calcio d’angolo di Fiorentina-Inter bisognerebbe introdurre più Var, era troppo evidente per poter essere ignorato, purtroppo è successo perché il Var non può intervenire su calcio d’angolo. Si deve rivedere tutto, non ci vengano a dire che non si può rivedere tutto. C’è meno Var su cose facilmente verificabili come il calcio d’angolo e troppo Var su altre cose. Il challenge si può introdurreIl challenge si può introdurre, ma sul calcio d’angolo non se lo gioca nessuno perché una squadra se lo gioca sempre su un potenziale rigore. Quindi sì, si può introdurre, ma non cambia la questione. Ci sono troppi rigori assegnati per contrasti in area.