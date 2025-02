Ilrestodelcarlino.it - Crolla un grande pino in strada, interrotta anche la linea del Metromare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riccione, 14 febbraio 2025 - Nella mattinata di venerdì 14 febbraio, èto l’improvviso inin viale dei Mille a Riccione. Il maltempo sta colpendo tutta l’Emilia Romagna con forte vento e temporali. La polizia locale ha bloccato la circolazione per consentire le operazioni di rimozione dell’albero. Non ci sono stati feriti.la circolazione sulladelvisto che la chioma ha invaso la carreggiata in sede protetta dove circola l’autobus. In precedenza l’amministrazione comunale, avvalendosi di agronomi qualificati, aveva programmato prove di trazione per verificare la stabilità delle piante lungo il viale dove in queste settimane si sta svolgendo un cantiere per il rifacimento dei marciapiedi. L’attenzione era caduta sui tre piante vistosamente inclinate.