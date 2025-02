Ilfattoquotidiano.it - Cristina Fogazzi: “Sanremo? La canzone di Cristicchi mi ha dilaniato. La sua storia è la mia e quella di mia madre. Ricordo che mi decolorava i baffetti, oggi le bambine fanno le influencer di creme su TikTok”

quando da ragazzina mia mamma mii ‘’ o le sopracciglia pur di non depilarmi, concrema schiarente che poi finiva per irritare la pelle., invece, siamo all’estremo opposto, con lechela skincare su“., in arte L’Estetista Cinica, è un fiume in piena. Aper il terzo anno consecutivo come sponsor con il suo brand VeraLab, l’imprenditrice si racconta, tra ricordi personali, consigli di bellezza e riflessioni sul mondo della cosmesi e dei social. “Per meè un’occasione di lavoro”, premette. “Abbiamo 20 persone del team qui, lavoriamo insieme tutto il giorno”, spiega. Ma è l’occasione anche per incontrare le sue “fagiane“, le affezionate clienti che la seguono sui social e che affollano il corner VeraLab in città o la ruota panoramica allestita sul lungomare: “È la cosa a cui tengo di più, mi fa molto piacere incontrarle”.