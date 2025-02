Secoloditalia.it - Cristicchi dà fastidio a sinistra: bordate di veleno dalla Cuzzocrea: “Ha scritto un musical sulle foibe”

Leggi su Secoloditalia.it

Abbiamo capito. Simonedàal mainstrem diche ogni giorno dall’inizio di Sanremo 2025 lancia la sua palata di insulti e veleni contro l’artista di “Quando sarai piccola“. Ha iniziato Selvaggia Lucarelli, editorialista del Fatto e presenza del DopoFestival a cannoneggiare la canzone dedicata al dramma dell’Alzheimer: “retorica e ridondante”. E oggi 14 gennaio scende in pista Annalisa, editorialista di Repubblica: “Di certo, la canzone disi addice a un festival che ha scelto le vie dell’intimismo e del dolore privato, trascurando tutto quel che è impegno o lotta collettiva”. Cos’hanno questi progressisti contro l’intimismo e la famiglia? Semplice.incarna tutto ciò che urta alla sensibilità della. E’ la weltanschauung del cantautore romano a non piacere, la sua visione del mondo a non collimare minimamente con quella dei “progressisti”.