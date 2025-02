Donnapop.it - Cristiano De André, sapete chi è sua madre e se è vero che ha una malattia? Vi sveliamo tutto!

Leggi su Donnapop.it

Deè un cantautore parecchio apprezzato in Italia. Conosciamolo meglio!Leggi anche: Bresh perché si chiama così e come è diventato famoso?che la sua fidanzata è famosissima?Cresciuto fin da piccolo a stretto contatto con la canzone d’autore,De, forse, ha iniziato a suonare la chitarra mentre imparava a camminare. Il perché è presto detto: suo padre era uno dei cantautori italiani più amati di sempre.Con la musica nel sangue,ha studiato chitarra e violino al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, iniziando a collaborare alla stesura delle musiche per spettacoli teatrali. Nei primi anni Ottanta ha fondato il gruppo Tempi Duri con alcuni musicistinesi, per poi avviare la sua carriera da solista.Cosa altro sappiamo del cantautore genovese? View this post on InstagramA post shared byDe Andrè (@deandreofficial)EtàDeha 62 anni: è nato a Genova il 29 dicembre 1962, sotto il segno zodiacale del Capricorno.