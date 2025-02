Ilfattoquotidiano.it - Cristiano De André a Sanremo con Bresh. “Mi dispiace averlo avuto come padre”, le parole della figlia Francesca su di lui

Più che, cane e gatto.Dee lahanno da tempo immemore rapporti a dir poco tesi. In numerose occasioni i due si sono parlati a mezzo stampa non risparmiandosi frecciatine, quando non proprio dichiarazioni pesanti quanto macigni.Venerdì 14 febbraioDesale sul palco del Festival diospite di, che lo ha voluto nella serata delle cover per interpretare Creuza de mä di Fabrizio De: un’occasione, questa, per tornare a parlare diper motivi musicali. Impossibile, però, non ricordare il rapporto tempestoso che il cantautore ha con una delle sue figlie,, nata dalla relazione con Carmen De Cespedes.Solo per ripercorrere le vicende degli ultimi anni, nel 2017Dea Domenica Live aveva accusato ildi aver picchiato un’altra delle sue figlie, Alice, e la sua compagna.