Crisi dell’auto in Germania, Porsche taglia 1.900 posti di lavoro

La casa automobilistica, controllata da Volkswagen, ha comunicato il taglio di 1.900dinegli impianti di Zuffenhausen e Weissach, nella regione di Stoccarda, in. Non si tratterà di licenziamenti forzati, ma di uscite volontarie, dato che ai dipendentiè garantito da contratto un impiego fino al 2030., come il resto del gruppo Volkswagen, sta cercando dire i costi a causa delladel mercato. Le case tedesche sono particolarmente in difficoltà durante questo periodo difficile anche a causa della loro esposizione al mercato cinese.ha già ripensato la propria strategia in ambito di transizione energetica, puntando meno sulle auto elettriche.I tagli al personale diinI tagli annunciati giovedì daequivalgono a circa il 15% dei 23mila dipendenti dell’azienda nell’area di Stoccarda, storica sede della casa automobilistica di lusso tedesca.