Ferraratoday.it - Crisi Berco, il ministro Urso ha chiesto di incontrare i vertici della Thyssenkrupp

Leggi su Ferraratoday.it

"La Regione Emilia-Romagna sarà come non mai a fianco delle lavoratrici, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per tutte le scelte che andranno a intraprendere. Ora non è il momento dell'equidistanza: io credo che in questa situazione occorra difendere quello che è un patrimonio.