Crescita economica equità sociale e protezione ambientale | strategie possibili nelle attuali politiche globali

Leggi su Ildenaro.it

Pubbichiamo il testo dell’indirizzo di saluto del professore emerito Claudio Quintano (DiSAQ di Uniparthenope) all’apertura della 3rd Italian conference on economic che si chiude oggi all’Università Parthenope di Napoli ed ha per tema “Statistics sustainability, innovation and digitalization: statistical measurement for economic analysis”di Claudio QuintanoBuongiorno a tuttiCon onore e piacere invio il mio saluto di benvenuto in questa Università – che mi ha dato tanto – ringraziando anche gli organizzatori di questa Conferenza di Statisticaper l’impegno profuso, che – sono certo – sortirà l’effetto di soddisfare tutti i convenuti. il tema della sostenibilità, oggi al centro di questo incontro, è a me da tempo estremamente caro. Consentitemi contribuire a questo “mosaico” con qualche tessera che possa arricchirlo: 1) il “Brundtland Report” del 1987, ufficialmente intitolato “Our Common Future”, redatto dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (WCED), in onore della sua Presidente, Gro Harlem Brundtland, medico ed ambientalista, che per prima definì lo “sviluppo sostenibile”, inquadrandolo come un nuovo assetto, economico ed istituzionale capace di soddisfare i bisogni dell’attuale generazione, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri.