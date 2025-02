Ilrestodelcarlino.it - Crac della società ‘Nick & Sons’. Quattro condanne e due assoluzioni per il fallimento del marchio di moda

La storia deldi abbigliamento di alta gamma, che aveva segnato le tendenzeda metà degli anni ’80, con punti vendita nel cuore di Ravenna e Milano Marittima e in viale Ceccarini a Riccione, era terminata con ildichiarato nel 2014. Ieri mattina per ilex ’Nick; Sons srl’ diventata poi ‘Ns Retail srl’, alla luce di un passivo da "4 milioni di euro tra fornitori ed Erario", il collegio penale presieduto da Antonella Guidomei ha pronunciato la sentenza che vedee due. I reati contestati, a vario titolo, erano bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, auto-riciclaggio trasnazionale e maxi-evasione sull’imposta redditi e sull’Iva. Tra gli assolti c’è l’ex vicesindaco di Ravenna, il 74enne Giuseppe Musca, per cui il pm Lucrezia Ciriello aveva chiesto 6 anni e 3 mesi in quanto per l’accusa, come consulentefallita srl almeno dal 2000, aveva ideato le operazioni ritenute distrattive.