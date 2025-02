Gqitalia.it - Cosa mangiare per combattere la stanchezza

Sì, ci sono cibi da evitare - e altri da preferire - se l'obiettivo è restare in salute e mantenere alti i livelli di energia. Lo conferma Stefano Vendrame, biologo nutrizionista autore del libro Trappole alimentari.è andato storto nella nostra dieta e come rimediare (Longanesi, 300 pagine, 18 euro): «L'alimentazione e lasono collegate, anche se non sempre in modo diretto. L'unico legame immediato e ovvio è il deficit calorico: se non ricaviamo abbastanza energia dall'alimentazione, semplicemente non riusciamo a svolgere le nostre attività. È un dato di fatto piuttosto banale, ma indiscutibile». La, tuttavia, può dipendere da molti altri fattori. «Nel caso di carenze di micronutrienti, per esempio, laè un sintomo comune e aspecifico: non assumere abbastanza magnesio, potassio, ferro, zinco, rame o vitamina del gruppo B, può causare affaticamento, astenia muscolare e riduzione dell'energia generale».