Donnapop.it - Cosa ha fatto Noemi per dimagrire? Ecco com’era prima di essere dimagrita e come si mantiene in forma

Leggi su Donnapop.it

hacosì tanto? Chi segue la cantante dai suoi esordi ricorderà certamente che all’inizio della sua carriera l’artista appariva molto diversa.Da qualche anno, invece, è in ottimae rappresenta per molti un simbolo di costanza e determinazione. Mahacosì tanto? Durante una recente intervista de Le Iene,ha raccontato di aver subìto del bullismo a causa del suo peso: in un anno e mezzo, comunque, è riuscita a perdere venti chili.ha spesso dichiarato,ha seguito il metodo di allenamento Tabata e alla dieta Meta. Inconsistono? Parlando con il noto programma Mediaset, comunque, ha svelato anche il suo peso: oggi la cantante pesa 57 chili.ha detto: “Ho subito bullismo per il mio peso. Ci ho messo tanta testa per