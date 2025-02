Quotidiano.net - Cosa ha detto Benigni al Festival di Sanremo: tutte le battute

, 14 febbraio 2025 – Robertaccio è tornato e l’Ariston trema. È la sesta volta aldi Roberto, super ospite della quarta serata dell’era Conti. Tanta ironia e qualche stoccata politica, ma nessuna scivolata alla. “È un sogno che si realizza per me”, haConti nel presentare il ‘toscanaccio’ premio Oscar. “Nei camerini ho salutato Marcella dicendole: Bella Ciao. Un casino è successo. Per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso”. È iniziata così la perfomance frizzante in apertura della quarta serata di. "Elon ha già votato: per Giorgia (Meloni)” “Artisti di calibro internazionale al. Siamo in mondo visione, anzi in galassia visione. Tra tutti i satelliti che ci guardano c’è Elon. Si interessa sempre dell’Italia, mette parola su tutto, ha già votato su X per il vincitore.