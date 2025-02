Terzotemponapoli.com - Corsport – Scintille tra Conceiçao e Ibrahimovic

traIl rapporto non decolla: senza Champions sarà addioLe sensazioni lasciate in eredità dalla sconfitta contro il Feyenoord sono tutte improntate in casa Milan ad un rinnovato clima di sfiducia e di frustrazione per il riproporsi di problemi e criticità che sembravano essere stati dimenticati.In Champions League e come tante volte in campionato – in particolare nei primi tempi – Leao e compagni sono ripiombati nei soliti difetti di prestazione, facendo scivolare l’attenzione generale inevitabilmente pure sulla posizione di Sergio Conceiçao.Personaggio spigoloso, uomo tutto d’un pezzo poco propenso al compromesso, l’allenatore portoghese che ha preso il posto del connazionale Paulo Fonseca a fine dicembre ha avuto un impatto immediato e deciso sulle vicende del Milan.