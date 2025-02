Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “La Lazio è casa sua”

2025-02-14 15:13:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del:Pedro non è più un ragazzino. Allaperò sta vivendo una seconda giovenzza e dalle parti di Formello tiene banco la questione rinnovo perché il contrattospagnolo è in scadenza a giugno. “La famiglianon basa i rapporti sulla durata dei contratti, lo ha dimostrato. Questa è ladi Pedro: deciderà lui cosa vorrà fare nel prossimo futuro, problemi da questo punto di vista veramente non ce ne sono”, ha detto il direttoreivo della, Angelo Fabiani, ai microfoni di Skye alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli.Pedro e il rinnovo con la“Sta vivendo una seconda giovinezza importante, E’ un campione, un professionista anche fuori dal rettangolo di gioco e nella vita privata, nell’alimentazione, nel riposo.