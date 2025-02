Sport.quotidiano.net - Contro la capolista Sassuolo, il Brescia è chiamato a giocare la partita perfetta. Probabili formazioni e dove vedere il match

Il pronostico della vigilia è dalla parte del, ma il, forte del buon rendimento in trasferta, è deciso atutte le sue carte per compiere l’impresa di fermare la. Se dunque i neroverdi dell’ex Grosso (che ha resistito solo tre partite sulla panchina biancazzurra con il presidente Cellino) vogliono compiere un altro passo verso una serie A sempre più vicina, le Rondinelle non solo non intendono recitare la parte delle vittime predestinate, ma sono determinate a dimostrare, proprio nell’occasione più difficile, tutto il loro valore. In questo senso mister Maran deve fare i conti ancora una volta con l’infermeria che si ostina a non rimanere vuota. Saranno certamente assenti a Reggio Emilia (gioca le proprie partite casalinghe il) Cistana, Fogliata a Galazzi, mentre il nutrito gruppo degli indisponibili registrato con la Salernitana ha visto tornare a disposizione Verreth, che ha scontato un turno di squalifica, Lezzerini e Moncini, che hanno ormai smaltito le conseguenze dell’influenza e Nuamah, che ha superato la botta subita.