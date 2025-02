Arezzonotizie.it - Contributi economici del Comune per il trasporto scolastico di studenti con disabilità

Leggi su Arezzonotizie.it

C’è tempo fino al prossimo 21 febbraio per presentare la domanda per partecipare al bando per 'erogazione diper ildiconresidenti a Castiglion Fiorentino e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola.