Bergamonews.it - Conto alla rovescia per il casello di Dalmine: ultime chiusure in vista

Leggi su Bergamonews.it

. I lavori di riqualifica deldisi avviano verso la conclusione. Venerdì 21 febbraio aprirà al pubblico la seconda rampa, che collegherà la stazione direttamente ai centri abitati die Stezzano.In programma leper consentire gli ultimi interventi: dalle 21 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 febbraio la stazione sarà chiusa in entrata e in uscita, mentre dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 febbraio sarà chiusa solamente in uscita per chi proviene da Milano e Brescia. Stazione diNelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio ilsarà chiuso in entrata e in uscita con orario 21-5. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate.Annullata invece la chiusura in programma dalle 21 di questa sera (venerdì 14) alle 5 di sabato 15 febbraio.