Continuità assistenziale per i disabili: Emiliano, lettera a due ministre. Rischio di interrompere "prestazioni essenziali" Urgente garantire la proroga delle programmazioni regionali

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:“È di assoluta urgenza, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza e dei conseguenti trasferimentisomme a valere sul Fondo FNA,laper l’annualità 2025 a tutela della, specialmente per persone contà gravissima. Per questo motivo ho chiesto ai ministri Calderone e Locatelli di autorizzare le Regioni interessate, in attesa dell’adozione del nuovo Piano triennale, ad assicurare gli interventi già programmati e attuati nell’anno 2024 utilizzando le risorse stanziate nel bilancio dello Stato a titolo di FNA 2025”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele, commentando quanto contenuto nella missiva indirizzata ai ministri del Lavoro e Politiche Sociali Calderone e per letà Locatelli.