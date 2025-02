Juventusnews24.com - Continassa Juve: meno due al derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, novità su Cambiaso

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati edalla.Allenamento: le ultime dallaOggi, venerdì 14 febbraio 2025, la squadra si è ritrovata allaper continuare a preparare la sfida contro: dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, l’attenzione del gruppo è stata rivolta a esercitazioni tecniche per la manovra offensiva prima di concludere la sessione con una partitella.Domani sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: in mattinata è previsto un nuovo allenamento presso il centro sportivo bianconero e successivamente, alle ore 13:45, Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa di presentazione del match.