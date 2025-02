Internews24.com - Conte sul VAR: «Io primo a parlarne, ora è capitato a chi minimizzava e si lamenta»

di Redazionetorna a parlare della questione VAR, il tecnico del Napoli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Di seguito le dichiarazioniIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Napoli,ha parlato anche della questione VAR che ha interessato anche l’Inter.PAROLE – «Ho già detto quello che volevo dire, sono stato anche attaccato duramente quando ne ho parlato: l’ho fatto per. Ho parlato anche di noi allenatori, poi ho visto che qualcuno si è tirato fuori dicendo “sta parlando per lui”, poi ho visto che si sonoti. Forse il noi era giusto. Non voglio entrare in alcune discussioni, sarebbe stupido: quello che avevo da dire l’ho detto, mi fa sorridere il fatto che tanti poi siano venuti sulla stessa linea quando sono stati toccati personalmente.