Juventusnews24.com - Conte sentenzia: «Il primo posto è solo merito loro». Poi svela questa cosa sull’ex obiettivo Juve Raspadori!

di RedazionentusNews24, allenatore del Napoli, evidenzia i meriti del campionato degli azzurri, nei quali gioca anche: sull’attaccante exspunta un retroscenaAntonioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli. Il tecnico del Napoli, con un passato nellantus, parla del campionato di Serie A che stanno giocando i suoi eun retroscena su un exdi mercato bianconero: Giacomo. Ecco le sue parole.PAROLE – «Quello che conta è il lavoro che è stato fatto, abbiamo un gruppo di calciatori che hanno sposato subito questo verbo ed è quello che ci porta ad avereclassifica nonostante ci siano, ci sono e ci saranno situazioni dove ci sarà da sopperire.? Se volevamo dare pure, non lo so io (ride ndr).