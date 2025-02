Spazionapoli.it - Conte non ci sta: “I media si schierano per alcuni club”: lo sfogo è arrivato in diretta!

Ultimissime Calcio Napoli – Antonioha toccato un tema molto delicato in conferenza stampa. L’annuncio del tecnico azzurro sul tema VAR.Manca sempre meno al prossimo impegno del Napoli. Gli azzurri, dopo due pareggi consecutivi, sono attesi dalla sfida in trasferta contro la Lazio. Il match sarà molto delicato, ancor più visto il minimo vantaggio (1 solo punto) in classifica sull’Inter. Da pochi minuti, si è conclusa la conferenza stampa di Antonioche ha toccato diversi temi importanti. Tra questi era presente anche il VAR.sbotta: “C’è una discrepanza nei confronti del Napoli”Antoniosempre più leader del Napoli. L’allenatore azzurro, dopo alcune settimane difficili, ha analizzato diversi temi importanti in conferenza stampa. Tra questi, però, era presente anche il VAR che continua a far discutere in Italia e non solo.