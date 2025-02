Ilnapolista.it - Conte ha reso il Napoli camaleontico, il 3-5-2 è il quarto modulo che cambia (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport dedica un pezzo ai diversi cambi diadottati da Antonioda quando allena il. Domani, sabato 15 febbraio, nel match contro la Lazio, il tecnico dovrebbe tornare a una difesa a tre date le emergenze infortuni.hail, il 3-5-2 è ilcheIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:Un abito per ogni occasione, Antoniosa come vestire la propria squadra a seconda delle esigenze e delle circostanze. È partito dalla difesa a tre, suo storico marchio di fabbrica, poi hato, dando seguito allo studio e alle idee partorite durante il periodo in cui è rimasto fermo, dopo il Tottenham, con la difesa a quattro e gli altri sei a formare la nuova identità del. Ora, senza Neres, ecco il ritorno al passato che però sa di nuovo: il 3-5-2 con Raspadori accanto a Lukaku.