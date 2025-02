Ilnapolista.it - Conte elogia i calciatori: «Se il Napoli è primo è solo grazie a loro, e a nessun altro». Ad Adl fischiano le orecchie

Il tecnico delAntoniohato in conferenza stampa il lavoro fatto daidelfinora, nonostante le difficoltà di infortuni e di mercato capitate. Ha sottolineato più volte: «Se siamo primi, è meritoe di». Di. Il riferimento era fin troppo chiaro anche se ha aggiunto: «Non èa me, ma a. E a».: «Se ilai giocatori, non a me. Sono delle spugne»«Il gruppo diha sposato fin da subito il verbo lavorare ed è quello che oggi ci porta ad avere una bellissima classifica, nonostante ci siano state o ci saranno situazioni dove dovremo sopperire alle difficoltà. Però dobbiamo cercare di trovare sempre una soluzione, questo è quello che insegno ai ragazzi. Nonostante in sette mesi abbia dovuto cambiare tre sistemi di gioco dovuti a difficoltà di percorso, il merito va aiche sono delle spugne».