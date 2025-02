Ilnapolista.it - Conte carica i suoi, i suoi giocatori e i tifosi che stanno con lui e con il suo Napoli

Leggi su Ilnapolista.it

, ie ichecon lui e con il suoLe curve per Antoniocontro le critiche. L’allenatore contro il divieto di trasferta che dura da mesi. Questo idillio non è un caso. I gruppi ultrà hanno capito il valore dell’uomo e del professionista che sta portando avanti una vera impresa sportiva. Quel megafono in mano nel bus a Capodichino sembrava dire a questi ultras “mi fido di voi”.Il coach british-pugliese ha capito in quale ambiente si trova tra opinionismo e bipolarismo con alti e bassi, tutto e il contrario di tutto, manifestati contro una squadra che da settembre è praticamente prima in classifica. Edimostra questa fiducia tornando sul divieto di trasferta: “io in conferenza dico sempre delle cose, non vengono colte o si fa finta di non capire.