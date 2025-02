Unlimitednews.it - Conte “Avanti uniti nonostante infortuni e difficoltà”

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – Antonioha le idee chiare, come sempre. Non vuol parlare troppo die delle polemiche per le decisioni di arbitri e Var. Pensa soltanto a lavorare e ad andarecosì, “ci siano state o ci saranno delle situazioni dove dovremmo sopperire a delle”. Il tecnico del Napoli, dunque, mantiene la rotta anche alla vigilia dell’importante sfida in trasferta contro la Lazio, nella quale dovrà fare a meno di Olivera, Spinazzola e Neres. “Quello che conta è il lavoro che è stato fatto, perchè comunque c’è un gruppo di ragazzi che ha sposato il verbo lavorare. Ed è quello che oggi ci porta ad avere una classifica bellissima. Gli? Anche in passato abbiamo cercato di trovare una soluzione provando a bypassare i problemi. Lo insegno ai ragazzi.