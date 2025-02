Ilnapolista.it - Conte attacca Inzaghi e i media: «Qualcuno disse che parlavo per me, poi quando è stato toccato personalmente…»

Il tecnico del Napoli Antonioha parlato in conferenza stampa della polemica sul Var delle ultime settimane. Molte squadre, infatti, si sono lamentate delle decisioni arbitrali prese; l’allenatore azzurro aveva già fatto presente che c’erano alcune cose che non andavano dopo la sfida contro l’Inter del 10 novembre.E proprio il tecnico nerazzurro Simoneè tra quelli che si è lamentato di recente.: «ho parlato del Var dicendo “noi allenatori”, mi correggevano cheper me»ha dichiarato:«Del Var ho già detto ciò che dovevo dire, sono ancheto duramente. Sonoil primo a parlarne, ho detto che “noi allenatori” e poi mi sono accorto che alcuni hanno detto “no, lui sta parlando per se”,poi ho visto che si son lamentati anche loro.