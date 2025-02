Ilnapolista.it - Conte: «A Napoli non c’è compattezza d’ambiente, lo dico da mesi»

Antonio, tecnico del, ha parlato del volantino delle due curve che difende la squadra contro il “tifo occasionale”.: «Non c’è, loda»L’allenatore ha dichiarato in conferenza stampa:«Se andate a ritroso, in tempi non sospetti, ho parlato diche non vedo. Mi dispiace che le cose chepoi vengano cancellate, ho già risposto a queste situazioni. In conferenza do input edelle cose che mi dispiace che non vengano colte o si fa finta di non capirle. Mi dispiace non sia cambiato niente, a casa mia si dice “o ti mangi la minestra, o ti butti dalla finestra”. Dopo 2-3parlavo di mancanza diambientale. Io sulnon la vedo questa, adesso dobbiamo tornarci di nuovo come la polemica sul Var?! Se mi chiedete ancora queste cose, significa che c’è qualcosa che non va».