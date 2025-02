Ilgiorno.it - “Contact point“ per farsi strada fin da giovani

Nuovi ““ per orientare idel Rhodense. Tre centri a Rho, Arese e Settimo Milanese con l’obiettivo di informare, orientare e attivare percorsi di formazione, tirocinio e volontariato. L’obiettivo dei centri è quello di fornire informazioni e orientare isu percorsi di formazione con laboratori e corsi, volontariato e socialità, lavoro e tirocini, esperienze di mobilità europea. Ad accoglierli ci saranno altrettantiche, dopo essersi candidati e aver partecipato a un percorso di selezione e formazione, saranno la prima interfaccia che introdurrà i coetanei alla scoperta delle opportunità presenti sul territorio e in linea con le richieste di ognuno. I ““, che fanno parte del progetto “Break ground –“ finanziato da Regione Lombardia con il bando “La Lombardia è dei2024“, in collaborazione con Anci Lombardia, saranno operativi al Mast di Rho, al centro civico Agorà di Arese e a palazzo Granaio a Settimo.