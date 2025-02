Consumi Confesercenti | spesa media 80 euro per San Valentino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 feb. (askanews) – Il 60% degli italiani continua a celebrare la festa di San: il budget medio si attesta sugli 80, in leggero calo rispetto al 2024 (85, -6%), con un aumento delle cene in casa. Complice, probabilmente, anche il Festival di Sanremo. Sono questi i dati principali emersi da un’indagine condotta dasuiper la festa di San. Anche nel 2025, scrive la confederazione, la cena romantica è il modo preferito dagli italiani per onorare Sancon il 70% di chi ha deciso di festeggiare. Una percentuale maggiore rispetto a chi farà un regalo, quota che si attesta al 60%. Stabile al 5%, invece, la percentuale di chi festeggia in viaggio con il proprio partner. Diminuiscono dal 69% al 63% le coppie che sceglieranno un ristorante o un pubblico esercizio.