Consulta, arriva l’ok al taglio delle pensioni più alte

La Corte costituzionale ha stabilito che la legge di Bilancio 2023, con le sue misure di contenimento della rivalutazione automaticasuperiori a quattro volte il minimo Inps, non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezzaprestazioni previdenziali. Con questa decisione, laha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni regionali della Corte dei conti. Secondo i giudici, il provvedimento adottato dal legislatore non può essere considerato «irragionevole», in quanto tutela integralmente ledi importo più basso, mentre per le altre prevede una riduzione progressiva della percentuale di indicizzazione in base all’ammontare del trattamentostico.Secondo la: «Scelte del legislatore rientrano nelle strategie volte a contenere l’impatto della crescita dei prezzi»La Corte ha inoltre sottolineato che la misura ha carattere temporaneo e si inserisce in un quadro di interventi mirati a fronteggiare gli effetti dell’inflazione, i quali gravano in modo più incisivo sulle fasce economicamente più deboli.