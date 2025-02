Lapresse.it - Coni, Abodi su fine mandato di Malagò: “Legge non prevede rinnovo”

Leggi su Lapresse.it

Ildi“finisce con questo, non c’èperché lanon lo”. Così il ministro dello Sport, Andrea, a Sanremo, a margine di un evento sulla Liguria Regione europea dello sport 2025, in merito ad una una eventuale ricandidatura di Giovannialla presidenza delalla guida deldal 2103, alla guida del Comitato Olimpico Nazionale dal 19 febbraio 2013, è giunto al terzoe il ministro dello sport è stato chiaro nell’escludere una nuova stagione per l’imprenditore e dirigente sportivo attualmente impegnato nell’organizzazione dei giochi di Milano-Cortina 2026