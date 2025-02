Sport.quotidiano.net - Coni, Abodi stoppa Malagò: “Finisce qui, no al rinnovo”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Andreanon ha cambiato posizione. Quella espressa oggi non sarà l’ultima parola sulla possibile proroga del mandato di Giovannicome presidente del, ma ci somiglia molto. Con tutto quello che ne consegue in termini di paradossi all’italiana: con due ministri che a distanza di pochi giorni esprimono pareri contrastanti (Matteo Salvini aveva auspicato una deroga per un anno, per permettere adi completare il percorso fino ai Giochi di Milano-Cortina).era a Casa Sanremo e ha ribadito un concetto che a dire il vero aveva già espresso più volte nei mesi scorsi: "con questo mandato. Non c'è ilperché la legge non lo prevede”, ha dettoin Liguria.sta concludendo il terzo mandato, la scadenza è fissata tra tre mesi, in maggio, e al momento la legge non prevede la possibilità di averne un quarto.