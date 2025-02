Lapresse.it - Congo: ribelli M23, conquistato secondo aeroporto di Kavumu

Goma (), 14 feb. (LaPresse/AP) – Idell’M23, sostenuti dal Ruanda, hanno affermato di averunnelorientale, l’di, che serve la provincia del Sud Kivu. Associated Press non ha potuto confermare immediatamente se l’nazionale difosse sotto il controllo deidell’M23 o delle forze governative. La gente del posto ha riferito ad AP questa mattina che isi trovavano a pochi chilometri dall’, un punto strategico per l’esercitolese nella lotta contro i