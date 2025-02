Lanazione.it - Confcommercio: "Cena di San Valentino con attenzioni speciali. E riparte la stagione"

Leggi su Lanazione.it

Sansi conferma come una delle occasioni più amate dagli italiani per celebrare l’amore a tavola, e i ristoranti della provincia di Grosseto si preparano a registrare il pienone. I ristoratori stanno preparando per oggi una serate indimenticabile, con menù esclusivi, atmosfere intime, candele rosse e musica di sottofondo, per rendere ogni dettaglio speciale. I piatti saranno caratterizzati da ingredienti afrodisiaci, come caviale, ostriche, anice, noce moscata, peperoncino e zafferano, con un’attenzione particolare alla cromia rossa dei piatti, in linea con il sentimento di San. Non mancheranno, naturalmente, dolci a base di fragole, lamponi e mirtilli, insieme ad antipasti prelibati come tartare di tonno rosso e bollicine rosé. In Maremma non tutti i ristoranti proporranno il menù fisso: alcuni offriranno anche menù à la carte, per soddisfare tutte le preferenze dei clienti.