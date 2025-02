Quotidiano.net - Concorso di poesia. Montegiordano diventerà il paese dei versi d’amore

(nella foto), in provincia di Cosenza,’Ildella’. Gioiello incastonato tra le colline e il mar Jonio, lungo la costa jonica cosentina nota come Costa degli Achei per testimoniare l’antica presenza greca. Ilil palcoscenico di undi, grazie alla sinergia tra il sindaco Rocco Introcaso e l’ideatore del progetto, Giuseppe Aletti. "Ospiteremo, nella terza settimana di luglio, la cerimonia di premiazione del’Verrà il Mattino e Avrà un Tuo Verso’, giunto alla sua XXII edizione – spiega Introcaso –. Il contest prevede la pubblicazione delle poesie vincitrici su caratteristiche stele di ceramica che ornano, dal 2009, i luoghi, scelti da Aletti nel circuito dei ’Paesi della’. "Ma c’è una novità – prosegue il primo cittadino –.