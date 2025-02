Quotidiano.net - Conclusa la fase di rilancio per l'assegnazione degli impianti dell'ex Ilva

Leggi su Quotidiano.net

"Proprio stanotte si conclude ladiper quanto riguarda l''exa uno dei tre player internazionali che hanno manifestato l'interesse ad acquisirli nel loro complesso, sono convinto che anche questo dossier così importante per la siderurgia italiana ed europea e quindi per l'industria italiana sarà risolto positivamente". Lo dichiara il ministroe Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine di una visita allo stabilimento di Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga (Savona).