Quifinanza.it - Concessioni balneari, a Ostia via alle gare pubbliche per la gestione di 40 strutture

Leggi su Quifinanza.it

Qualcosa si muove sul fronte delle: il comune di Roma ha avviato dueper ladi 40.Gli avvisi pubblici riguardano ladi 25 stabilimenti, 4 esercizi di ristorazione e 11 spiagge libere del Municipio X, 2 delle quali sono già dotate di. Ma è già stato annunciato che un terzo bando arriverà a breve e riguarderà 3 beni confiscati e altre 9.Come partecipareGli interessati troveranno i bandi sul sito tutto.it. Sarà possibile presentare le offerte fino alla metà di marzo 2025.In seguito, una commissione esaminerà le offerte e assegnerà i punteggi per la formazione della graduatoria in vista della successiva assegnazione della concessione annuale, rinnovabile per altri due anni.Attualmente, il costo per leoscilla tra i 3.