Ilnapolista.it - Conceiçao sembra il Fonseca bis: con Ibrahimovic non si trova e si sente solo (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Non tira una bella aria a Milanello. Lo spiega bene il Corriere dello Sport. Tra il Milan (leggi),e la squadra c’è un sottile velo di tensione che potrebbe implodere da un momento all’altro. L’unico modo per disinnescare questa tensione servono vittorie e continuità.questo garantisce all’allenatore una chance di permanenza anche il prossimo anno.Da segnalare poi anche il poco feeling, quasi inesistente, tra allenatore e. I due si sono punzecchiati a distanza nelle recenti conferenze stampa.Leggi anche: Il Milan si è rinforzatotecnicamente, la personalità è quella dei tempi di Pioli (Il Giornale)come, sie non supportato dalla dirigenzaSul Corriere dello Sport si legge:Nella notte tumultuosa di Rotterdam,rischia di aver esaurito tutto il credito accumulato con la vittoria in Supercoppa a pochi giorni dal suo insediamento.