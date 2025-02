Lanazione.it - Comuni ricicloni, sedici amministrazioni premiate da Legambiente

MAGIONE - Presentata a Castiglione del Lago dal’ottava edizione del dossier umbro. Lo studio pone in evidenza le criticità e le esperienze virtuose che si muovono verso un’economia circolare dei rifiuti.premiati, sette in più dello scorso anno. Tra questi, tre sono gestiti da Tsa Trasimeno servizi ambientali: Castiglione del Lago, che ha ospitato l’edizione 2025 dell’Ecoforum, la new entry Magione dove l’evento annuale disi è svolto nel 2024, e Passignano. Tre realtà sulle cinquenella fascia tra i 5mila e i 20mila abitanti. "Quella di oggi è stata una giornata molto importante per noi e molto significativo è il riconoscimento che viene attribuito ai territori dove opera la nostra azienda. Un riconoscimento che suggella, una volta di più, il grande lavoro che viene fatto quotidianamente, e che conferma come la collaborazione tra Tsa e lecomunali porti a ottimi risultati" commentano il presidente di Tsa, Federico Malizia, e il consigliere delegato Alessio Lutazi.