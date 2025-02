Lanazione.it - Comune e Scuola Imt. Convenzione per tre anni

Leggi su Lanazione.it

Importante accordo tra ildi Lucca e Imt Alti Studi di Lucca. Si tratta di unaquadro, della durata di tre, che prevede l’attuazione di un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti dele dellaImt finalizzato ad intraprendere azioni di coordinamento, programmazione, sviluppo, divulgazione scientifica e coinvolgimento del pubblico, ma anche di analisi e di studio, nonché di individuazione di soluzioni relative, ad esempio, a programmazione e cultura, turismo, attività produttive e industriali. La firma della stipula, porta i nomi del sindaco di Lucca Mario Pardini e del rettore di Imt, Lorenzo Casini. Si legge in una nota di Palazzo Orsetti: "In base alle specifiche esigenze, alle diverse progettualità ed in funzione delle tematiche di volta in volta affrontate, il tavolo tecnico potrà avvalersi del supporto di ulteriori esperti".