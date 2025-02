Lettera43.it - Comunali di Genova, il solito tafazzismo del Pd e i possibili candidati sindaco

«Ci stiamo incartando da soli». Questo è il pensiero ricorrente nel Pd in vista delle elezionipreviste per la prossima primavera, le uniche di rilievo di inizio 2025. Dopo la débâcle di Andrea Orlando contro Marco Bucci, il centrosinistra viene ancora dato favorito nella città della Lanterna, forte del buon risultato alle Europee e pure alle Regionali, nonostante la batosta subita. A giugno il Pd aveva ottenuto il 31,1 per cento, il M5s il 12 e Avs il 9,6. Una performance replicata a ottobre quando, nonostante la sconfitta, Orlando as’era imposto su Bucci col 49,1 per cento contro il 47,1. Nel dettaglio, i dem avevano ottenuto il 28,7 per cento, Avs il 6,3, la lista Orlando il 6,5, il M5s il 5,1 per cento. Senza contare l’apporto di altre liste civiche. Dall’altra parte, invece, il primo partito è risultato Fratelli d’Italia con solo il 13,6 per cento.