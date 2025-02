Ilgiorno.it - Comprare sul Lario costerà fino al 3% in più. Case vacanza in aumento con 1.700 alloggi

Leggi su Ilgiorno.it

casa sulcontinua a confermarsi un buon investimento, almeno secondo l’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa che stima anche per il 2025 undei prezzi al metro quadro tra l’1 e il 3%. Previsioni che sono ancor più ottimiste per il ramo di Lecco, in forte ascesa a livello turistico negli ultimi anni, con i prezzi indal 3 al 5%, un dato addirittura migliore di Milano dove la forbice è prevista tra il 2 e il 4%. Sulil turismo trascina anche il mercato immobiliare. Negli ultimi dieci anni, la provincia di Como ha registrato un notevoledellevacanze e degligestiti da privati in forma non imprenditoriale. Se nel 2013 su 637 strutture ricettive censite solo 2 eranodi privati, l’nel giro di pochi anni si è fatto esponenzialead arrivare a oltre 5mila.