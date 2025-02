Teleclubitalia.it - Completati gli ultimi interventi: da domani riapre via Cirigliano tra Aversa e Giugliano

glilavori in via, l’arteria stradale di collegamento trada anni chiusa per un intervento di rifacimento e di restyling costato 2,5 milioni di euro per la realizzazione di una rete idrica e fognaria, marciapiedi e pista ciclabile. La riapertura è prevista per, 15 febbraio, dopo la rimozione .L'articologli: daviatraTeleclubitalia.