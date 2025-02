Ilgiorno.it - Como: furto di magnum di champagne al supermercato, un ladro scappa con il cane

, 14 febbraio 2025 – Quattro bottigliedidel valore di 350 euro, nascoste nello zaino, rubate poco prima dagli scaffali di undi via Carloni a. La Squadra Volante è intervenuta su richiesta della sorveglianza, ieri sera verso le 19.30, dove un rumeno di 49 anni di origine nordafricana aveva appena commesso il. Con lui c’erano anche un altro uomo e un, ma il personale li ha tenuti d’occhio, avendoli già notati in altre occasioni in cui erano stati commessi furti. Fino a notare che si appartavano in un angolo e infilavano le bottiglie nello zaino. Poi i due si sono divisi uscendo da punti diversi ma facendo scattare l’antitaccheggio: mentre l’uomo con ilriusciva ad allontanarsi, il complice è stato fermato assieme alla refurtiva. In considerazione del fatto che il bottino non rientrava nella categoria di beni ritenuti “di prima necessità”, è stato arrestato con l’accusa diaggravato in concorso.