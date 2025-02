Lanotiziagiornale.it - Commerzbank licenzia i tedeschi contro la scalata

re per aumentare gli utili. E provare, così, a evitare ladi Unicredit. La strategia difensiva disembra non tenere conto dei lavoratori: pur di evitare laitaliana, la banca tedesca sembra disposta anche a rimetterci sul fronte del personale. Il gruppo ha annunciato il taglio di 3.900 posti di lavoro entro il 2028 in un piano di riduzione dei costi che serve proprio a riaffermare l’indipendenza dell’istituto. I tagli vengono giustificati con la “digitalizzazione e l’espansione delle sedi internazionali”, con costi previsti di ristrutturazione per 700 milioni.La strategia dilaUnicredit: più utili ma con tagli ai posti di lavoroTutto ciò a fronte di ottimi risultati per il 2024, un anno chiuso con utili netti in crescita del 20% a 2,7 miliardi.