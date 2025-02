Quotidiano.net - Come sta Papa Francesco: la bronchite e il ricovero al Gemelli per le cure

Roma, 14 febbraio 2025 – Lanon è ancora andata via. Per questo motivoè stato ricoverato oggi al Policlinico Agostino"per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le". Il pontefice è affetto dall'infiammazione ai bronchi da una decina di giorni, ma la situazione sembra essersi acuita la scorsa settimana tanto che nell'udienza generale del 5 febbraio aveva affidato a un collaboratore la catechesi. I problemi respiratori si sono evidenziati anche domenica scorsa durante il Giubileo delle forze armate, quando Bergoglio aveva interrotto la lettura dell'omelia dicendo "mi scuso, ho difficoltà di respiro" e affidato il prosieguo all'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Agenda cancellata In questi giorni, tuttavia, ilnon ha voluto diradare i suoi impegni.