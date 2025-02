Ilfattoquotidiano.it - Come sta Papa Francesco? Dalla bronchite alle recenti cadute: ecco le condizioni di Bergoglio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilnon sta bene. Le difficoltà di respiro degli ultimi giorni sono solo l’ultimo affanno dell’anziano pontefice, 88 anni. E vanno avanti perché laprosegue da oltre dieci giorni, iniziando a incidere anche sulle attività quotidiane. Per questo è stato deciso di continuare le cure in ospedale, dove saranno eseguiti anche accertamenti diagnostici.resterà al decimo piano del Policlinico Gemelli per “diversi giorni”. La salute delha spesso fatto i capricci negli ultimi tempi e i problemi respiratori di questi giorni arrivano dopo un periodo tribolato, iniziato con il ricovero d’urgenza del marzo 2023 per una polmonite “acuta e forte”,spiegò lui stesso.Non ha mai interrotto gli impegni quotidiani ma negli ultimi dieci giorni, in ben tre occasioni, ha rinunciato o ha interrotto la lettura di omelie e catechesi nel corso di messe e udienze.